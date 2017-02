Austrias Hochfilzenis jätkuval laskesuusatamise MMil võitis meeste sprindidistantsi Benedikt Doll. Parima eestlasena lõpetas lasketiirud puhaste paberitega läbinud Kauri Kõiv 29. kohaga.

26aastane sakslane ei eksinud sarnaselt Kõivule tiirudes kordagi, kuid veel viimases vaheajapunktis juhtis võistlust Johannes Thingnes Bö. 1,1 kilomeetrit enne lõppu edestas norralane Dolli 3,8 sekundit, ent finišis kaotas Bö maailmameistrile 0,7 sekundit.

Poodiumi madalaimale astmele jõudis vägeva suusakiiruse toel MK-sarja ülivõimas liider Martin Fourcade. Kaks märki püsti jätnud prantslane kaotas Dollile 23,1 sekundit.

33aastane Kõiv tegi aga väga hea võistluse ning tuli 102 lõpetanu seas 29. kohale. Ta ei eksinud tiirudes kordagi, ent kaotas Dollile 1.26,4. Teistest eestlastest oli Roland Lessing 52. (3 eksimust; +1.59,3) ja Kalev Ermits 78. (3; 2.52,2).

Maailmameister Benedikt Dolli rõõm oli üüratu!

