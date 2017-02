Ka autoralli MM-sarjas kaasa löönud eestlane Karl Kruuda on praegu Rootsis jälgimas Ott Tänaku heitlust Rootsi MM-ralli esikoha nimel. Rootsis kohtus Kruuda ka rallimaailma tõelise legendiga, kellega tehti ka üks pilt.

Lisaks Kruudale jäi selfie kaamera ette Becs Williams, kes peaks tuttav olema igale Eesti rallisõbrale. On ju tema see naine, kes viimased 15 aastat MM-sarja kodulehel oleva ralliraadio saatejuhina igalt etapilt ja vaat et igalt kiiruskatselt meieni põnevat infot toonud on, olles sealjuures alati hea tujuline.