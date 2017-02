Liverpooli jalgpalliklubi tegi eile suurepärase etteaste, kui koduväljakul oldi kindlalt 2:0 üle Tottenhamist. Sellest kõigest sai osa ka Ragnar Klavan, kes matši eel mängu sekkus.

Loomulikult räägiti pärast lõpuvilet enim kahe värava autorist Sadio Manest, kuid lisaks temale lööb vutimeedias laineid ka Philippe Coutinho käitumine vastaste karistuslöögi ajal.

Nimelt sättis väravavaht Simon Mignolet müüri nõnda, et see kataks ära esimese posti, ise jäi mees tagumist nurka valvama. Lisaks lepiti kokku, et Liverpooli müür hüppab löögi ajal üles. See tõi omakorda päevakorda riski, et osav ja kaval lööja lükkab palli tugevalt müüri alt läbi ning sellisele pallile on väravavahil raske järgi jõuda.

Kurva stsenaariumi vältimiseks kükitas Coutinho müüri taga, üks põlv maas ja teine jalg pikalt ees. Müüris olevate meeste pead muutsid keeruliseks lati alla löömise, põlvitav Coutinho kattis samal ajal hüppes olevate jalgpalluri jalgealust.

Kokkuvõttes saab Liverpooli skeem maailmas palju kiidusõnu. Kindlasti polnud nad esimesed, kes seda kasutasid, kuid sellisel tasemel näeb sarnast kavalust harva.

Coutinho making our wall 10x more effective. pic.twitter.com/Vm0UDokmeM — Kloppholic (@Kloppholic) February 11, 2017