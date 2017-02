"Mõlemal päeval ladusin edule aluse hüppemäel. Sain 10 kilomeetri murdmaarajale minna üksi, päris kindla vahega järgnevate ees. Ja usun, et ka murdmaas suutsin omaette sõites hoida korralikku tempot.

"Kaks päeva järjest võita on kindlasti väga tore," lausus Ilves Õhtulehega vesteldes rahulolevalt. Ta oli jaanuarikuus sama sarja võistlusel Otepääl saanud 1. ja 3. koha. Nüüd märkis ta edasiminekut eelkõige hüppe osas, samas õnnestus ka murdmaarajal kärpida kaotussekundeid võitjale.

Suusakahevõistleja Kristjan Ilves võitis Austria mägikuurordis Eisenerzis kahel päeval järjest kontinentaalkarikasarja etapi ning kiitis, et saavutatu annab Lahti MMi eel väga hea emotsiooni.

Pigem ütleksin, et mul pole väga head suusavormi. Selleks võistluseks ma eraldi ei valmistunud, tegime laagri Seefeldis. Seal olid suhteliselt rahulikud treeningud, ladusin põhja, mis oli hooaja jooksul hakanud ära kaduma," rääkis Ilves.

Ta pakkus, et Otepää radadega võrreldes on Eisenarzis tõusud laugemad, kuid neid on rohkem ja koos sellega tuli distantsi jooksul ka rohkem tööd teha. "Ma ei pidanud kõike välja panema. Kui pidanuksin kellegagi võitlema, õnnestunuks ehk paarkümmend sekundit kiiremini sõita," arutles Ilves rahulikult.