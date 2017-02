Ott Tänak on oma karjääri jooksul kolm korda mekkinud teise koha rõõmu ja/või kibedust ning seni on kõik tulnud täiesti erineva stsenaariumiga. Mullu Poolas oli ta kinni kindlas esikohas, kui teiste sõitjate poolt teepõhjast välja kougitud kivi purustas eelviimasel katsel ta rehvi – puhas ebaõnn, kus enda süü oli olematu - ja kukutas mehe Andreas Mikkelseni selja taha. Walesi rallil näitas Ott hiilgavat kiirust ja noppis suisa 12 katsevõitu, ent samas oli Sebastien Ogieri ülemvõim nõnda selge, et lahinguks esikoha eest sisuliselt ei läinudki. Ja nüüd teenis Tänak selle kõige magusama teise koha – vahetus võitluses rallivõidu eest jäi ta lihtsalt Jari-Matti Latvalale alla. Järelikult polnud tähtedes veel kirjas, et see karjääri debüütvõit peaks saabuma just Rootsis. Aga tulemas see on! Isegi WRC sarja ametlikus tekstiülekandes kommenteeriti meie mehe tulemust küsiva nentimisega: "Tema esimene võit ei saa ju kaugel olla?"

Šampust Tänak pritsida juba oskab: kokku on ta poodiumil seisnud juba kuuel korral. Mis on aga kõige julgustavam – esikolmikusse jõudmiste sagedus on kasvanud meeldivalt tihedaks! Alustades mullusest Walesi rallist on Ott neljast etapist kolmel poodiumile kerkinud.

Mis on selle taga? Nagu kõrvalolev lugu räägib – kogemustes. Või pigem enesekindluse kasvus, mis Tänakule nende kogemuste lisandumisega kaasa on tulnud. Mullusel Walesi rallil teda intervjueerides istus üle laua otsekui täiesti teine inimene, kui pool aastat varem. Jah, tegelikult oli juba ammu avalik saladus, et Tänak pääseb Dmacki logode ja rehvidega autost tagasi M-Sport esindustiimi, aga isegi selle peatse uudise teadmises, tundus muutus kuidagi uskumatu. Õnnestumised nagu Poolas pikalt juhtimine ning Soomes võetud katsevõidud, lisaks ohtralt uues autos veedetud testitunnid küpsetasid Tänakust rallisõitja, keda ei heiduta ükski väljakutse. Muutused on tänavu rajal näha – kolmas koht Montes, teine Rootsis. Erinevaid faktoreid, mis tulemusi ühele või teisele poole mõjutanud, on muidugi mitmeid: Thierry Neuville’i kahekordne esikohalt katkestamine, Tänaku enda käigukastihädad, Alpides töötamast lakanud silinder jm. Kokkuvõttes on aga õhk põnevusest paks, sest esimest korda enam kui kümnendi jooksul jälgivad eestlased ralliülekandeid taas teadmises, et mitte ainult ei sõida meie mees kaasa, vaid alati on mängus ka potentsiaalne esikoht. Märtsis Mehhikos on Tänakul näiteks võimalus tõusta ühes mõõdupuus Markko Märtini kõrvale – autoralli MM-maailmas teistele eestlastele teed rajanud meeski suutis parimal juhul kolmel etapil järjest poodiumile tulla. Selles seeriaski olid üks teine ja kolmas koht ning võit Mehhikos… Kas pole mitte kummaline – kaks aastat tagasi uputas Tänak Mehhikos auto järve ning siis irvitasid netikommentaatorid, kuis jaksasid, et mida selline mees WRC sarjas teeb. Ja nüüd me räägime debüütvõidust küsisõnaga "millal", mitte "kas". Ei, ei ole kummaline, sest selle muutuse taga on nähtud vaev ja ka valusad eksimused, mis sõidukinda alust nahka parkinud.