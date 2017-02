Kuid Premier League'is käib Claudio Ranieri juhendatava klubi käsi kehvasti. Pärast eilset 0:2 kaotust Swansea City'le on Leicester 25 kohtumisega kogunud kõigest 21 punkti, mis annab 20 meeskonna konkurentsis 17. koha. Esiliigasse langev tagumine kolmik on kõigest ühe või kahe punkti kaugusel.

Leicesteri muinasjutt köitis iga vutifänni meelt ning vähemalt Meistrite liigas on suudetud mullust hoogu hoida: alagrupis võideti kuuest mängust neli ja tehti üks viik ning järgmisel kolmapäeval alustatakse võõrsil play-off heitlust Sevilla vastu.

Mullu šokina jalgpalli Inglismaa kõrgliiga võitnud Leicester City tulemused Premier League'is on tänavu eelmise aastaga võrreldes teinud 180-kraadise pöörde: pole eriti võite ega viike, aga kaotusi on rohkem kui esikolmikul kokku!

Seega on muinasjutt muutunud kurblooks, kus kõiki heas mõttes šokeerinud printsess viitsib end küll mõnel harval korral kaunilt riidesse sättida, kuid on tavaelus hall hiireke.

Miks flirdib Leicester aga esiliigasse langemisega? Silmatorkavaim põhjus on tõik, et kui Meistrite liigas pallitakse mullusega võrreldes samasuguse entusiasmi, energia ja tahtmisega, siis Premier League'is mängitakse vaoshoitumalt. Justkui ei viitsitaks endast kõike anda.

Kui eelmisel hooajal lõi Leicester kõrgliigas 68 väravat, siis tänavu on löödud peaaegu kolmandiku võrra vähem (24 - H.R.). Tiitlikaitsja skoorikuninga tiitlit jagavad kõigest viie tabamusega Inglismaa koondislane Jamie Vardy ja Leicesterile klubi rekordit tähistavad 33 miljonit eurot maksma läinud alžeerlane Islam Slimani. Muide, mullu sai Vardy Premier League'is kirja 24 tabamust.

Rünnakufaasis tassis lisaks Vardyle eelmisel hooajal Leicesterit teine alžeerlane Riyad Mahrez. 25aastane ääremängija on tänavu mullusega võrreldes aga iseenda hale vari: ta on löönud kõigest kolm väravat. Tiitlikampaaniasse panustas Mahrez 17 tabamuse ja 11 resultatiivse sööduga.

Suvel ei suutnud Leicester asendada ühe oma olulisema lüli N'Golo Kante lahkumist. Kaitsva keskpoolkaitsjana tegutsev prantslane oli Leicesteri keskvälja kindel ankur, kelle kiirus, intelligentsus, agressiivus ja vastupidavus tähendasid vaid üht: Kante jõudis väljakul sinna, kuhu vaja ning võitis Premier League'is enim kahevõitlusi.

Suurepärane debüüthooaeg Inglismaal tõi Kante ukse taha jõukaid kosilasi ning lõpuks siirdus ta 37 miljoni euro eest Londoni Chelseasse, kes on tänavu Premier League'i kindel valitseja. Ja Kante on ka Sinistele - nii fännid klubi kutsuvad - hädavajalik lüli.

Väike "terjer" N'Golo Kante (sinises) on taas vastaselt palli võitnud. (DANIEL LEAL-OLIVAS)

Kante asendajaks oli Ranieri kaks nädalat varem soetanud 24aastase Nampalys Mendy. Mõistagi kaitsva poolkaitsja, kes on Kantega sarnane nii mängustiili, kodakondsuse kui lühikese kasvu poolest. Ent mis kõige tähtsam: Mendy pole kaasmaalasega võrreldes kaugeltki nii hea!

Jah, Ranieriga ka Prantsusmaa klubis Monaco koos töötanud Mendyt on tänavu seganud vigastused, mistõttu on ta Premier League'is kirja saanud vaid neli mängu. Mendy ei tunne ennast kui kala vees: ta on väljakul aeglane ja võtab pahatihti vastu kaheldava väärtusega otsuseid. Ilmselgelt pole prantslane Inglismaa kõrgliigaga ega Albionimaal viljeldava tempoga kohanenud.

Lisaks väärib kriitikat Leicesteri kaitse. Tiitlihooajal lasti endale lüüa 38 mänguga 36 väravat, tänavu on Kasper Schmeichel ja Ron-Robert Zieler 25 kohtumisega pidanud võrgust juba noppima 43 palli.

Ent Leicesteri hädad ei peitu ainult võtmemängija lahkumises ega mullu ründevirtuoosidena väljakul siblinud meeste hädistes resultatiivsusnumbrites. Rünnatakse ja kaitstakse ju meeskondlikult ning kui on löödud vähe väravaid või endale liiga palju lastud, lasub süü hooaja lõikes kollektiivil, mitte üksikisikul.

Leicesteri õnneks teab Ranieri, et nii enam edasi minna ei saa. "Võib-olla olen tiitli võitnud mängijatele liiga ustavaks jäänud. Tahan neile alati võimalusi anda, aga ehk olen seda teinud liiga palju," filosofeeris 65aastane itaallane.

Claudio Ranieri. (Paul Childs)

"Uskumatul kombel on meil tänavu kaks põhiprobleemi: väravate löömine ja fakt, et laseme endale liiga palju tabamusi lüüa. Peame mured lahendama," lisas Ranieri.

Ehkki Leicesteri kohutava hoo valguses on Inglismaa meedia spekuleerinud, kas Ranieri on ikka õige mees klubi peatreenerina jätkama, usaldab Leicesteri omanik Vichai Srivaddhanaprabha saapamaalast. Veel.

Kujutame ette aga kõige mustemat stsenaariumit: Leicester jõuab Meistrite liigas nii kaugele kui jõuab, aga langeb Premier League'ist hooaja lõppedes välja.