Toyota rallimeeskonna juht, neljakordse autoralli maailmameistri Tommi Mäkineni sõnul jääb eilne Rootsi ralli võit talle ja tiimile pikaks ajaks meelde.

Viimati 1999. aastal MM-sarjas kihutanud Toyota tiimi roolis eile võiduni soomlane Jari-Matti Latvala. Eesti parim rallisõitja Ott Tänak lõpetas teatavasti teisena.

"On väga raske leida sõnu kirjeldamaks, mida praegu tiimina tunneme," lausus Mäkinen. "Me ei osanud seda oodata. Võiduga meil muidugi vedas, kuid see on suurepäraseks tasuks rohkele tööle, mida meeskond teinud on."

Nimelt juhtis rallit kindlalt belglane Thierry Neuville, kuid eelviimase võistluspäeva viimasel katsel rammis Hyundai piloot betooni ning pühkis suu esikohast puhtaks.

"Tahan tänada kõiki, kes Toyota rallikarusselli naasmise võimalikuks tegid. Samas peame Jari-Matti võidust hoolimata kahe jalaga maa peal püsima ning vaeva nägema," lisas Mäkinen.