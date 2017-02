Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani leivaisa Liverpool võitis nädalavahetusel Inglismaa kõrgliigas 2:0 tabelis teist kohta hoidnud Tottenham Hotspuri ning teenis 2017. aasta teise võidu. Liverpooli palluri Adam Lallana sõnul aitas mängijatel ühele joonele saada ainult palluritele mõeldud koosolek, mille kutsus kokku kapten Jordan Henderson.

Liverpooli mängijad kohtusid eelmisel nädalal klubi Melwoodis asuvas treeningkeskuses, et arutada, miks on nende hoog uue aastanumbri sees niivõrd kehv olnud.

"Teadsime mängijatena, et peame vastutuse võtma. Peatreener võib rääkida ükskõik mida, kuid meie peame väljakul selle ellu viima," lausus Inglismaa koondislane Lallana.

Lallana sõnul oli pärast koosolekut selge: Liverpooli meeskond on ühtne ning valmis võitlema. "Ega miitingul ainult Jordan rääkinud, kõik ütlesid midagi. See oli hea ja värskendav kogemus."

28aastane inglane lisas, et koosolekul räägiti väga avatult ning uue aastanumbri sees Liverpooli taganud mõõn on meeskonna ühtsemaks muutnud. "Teame, et peame olema stabiilsemad. Tottenhami vastu mängisime vapustavalt," lõpetas Lallana.