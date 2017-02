BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonnal külas olnud Nižni Novgorod lahkus Tallinnast hea tuju ja 91:87 võiduga.

"Kas Kalev just sobib meile, aga arvan, et oleme neist grammi võrra tugevamad," kommenteeris Nižni Novgorodi mängumees Siim-Sander Vene küsimust selle kohta, et BC Kalev/Cramost saadi tänavusel hooajal teist korda jagu.

"Kahe Kaleviga peetud mängu vahel on toimunud küll muudatusi: tulnud on kaks uut meest, mõni jällegi lahkunud. Tabeli mõttes oleme paar kohta tagapool, kui võiksime olla - paar mängu pole lõpuni vastu pidanud ja oleme ise ära andnud."

Mida rääkis Vene enda mängupositsiooni osas toimunud muutustest ja meeskonna play-off'i võimalustest, vaata juba videost!