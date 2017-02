BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond kaotas Ühisliigas Nižni Novgorodile 87:91 ning 22 punkti visanud tagamees Rain Veideman kahetses, et õnne natuke rohkem polnud.

"Teadsime, et nad on rünnakul väga head. Jäime kaitses hätta, samas enda rünnakuga võime rahul olla. Mõni õnnestumine siia-sinna otsustas. Oleksime võinud ise vabalt sada punkti ära visata ja mängu võita - sellest on kahju," rääkis Veideman.

Kas Veideman hellitab play-off'i lootust, vaata juba videost!