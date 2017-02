Londoni Arsenal on kuuel eelneval jalgpalli Meistrite liiga hooajal pudenenud konkurentsist kaheksandikfinaalis. Kas too "saavutus" kordub ka tänavu, selgub kolme nädala pärast. Kuid õhtul Müncheni Bayerni kodustaadionil toimuv play-off madina avavaatus peaks andma aimduse, kuhu suunas asjad tüürivad.

Sotsiaalmeedialahingu inglased Bayernile igatahes juba kaotasid. Nimelt saatis Saksa hiid Arsenalile Twitteris pildi oma meeskonnabussist ning lisas sinna tögava teksti: "Toome kogu satsi sellega kohale, kuid jätame bussi parklasse."

@Arsenal We'll be bringing the whole squad on this, but we'll leave the bus in the parking lot 😉 pic.twitter.com/zkQpXzsAtk