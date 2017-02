Marit Björgen andis taaskord Norra meediavahendusel teada, et tema arvates on rahvuskaaslasele Therese Johaugile määratud 13kuuline võistluskeeld vale.

"Arvan, et see on ebaaus. 13 kuud on tippsportlasele tõeliselt pikk aeg," sõnas 36aastane suusataja. "Ta mitte ei kaota ainult väärtuslikku aega, aga ka kõik muu. Ta jääb kõigest ilma."

Ta lisab, et Johaugil on hetkel väga keerulised ajad ja seda on kõrvalt raske näha. "Usun, et keegi ei oska ennast praegu Therese olukorda panna. See on olnud tõeliselt piinarikas näha, milliseid kannatusi on ta pidanud läbi elama."

Björgen usub, et võistluskeelust veelgi raskem on keeld võistkonnaga koos treenida. "On väga keeruline näha, et Johaug ei tohi meiega harjutada.

Näiteks eelmisel nädalal olid kõik naised koondisega Sjusjöenis laagris. Therese oli samuti seal, kuid ei tohtinud teistega kokku puutuda. See on absurdne," kurtis kuuekordne olümpiavõitja.