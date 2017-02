10 päeva pärast peaks toimuma Eesti suurim suusapidu, 44. Tartu maraton, kuid kõigi eelduste kohaselt jääb võistlus viimase nelja aasta jooksul kolmandat korda ära. Lund lihtsalt pole. Aga on plaan, kuidas oleks. Alati. Sõltumata ilmataadi suvast.

Ei pea olema just meister-sünoptik, et mõista – õues ei valitse kuigi hiilgav talveilm. 44. Tartu maratoni täispika 63 kilomeetri klassikasõidu toimumine on järjekordselt – lumepuudusel tuli maraton ära jätta ka 2014 ja 2016 – ülimalt ebatõenäoline, mis kurvastab nii korraldajaid kui ka spordisõpru.

Toimiv püsisuhe ilmataadiga pole jõukohane kellelegi, ent maratoni tarbeks vajaliku suusaraja valmistamiseks on olemas ka teistsugune variant. Vaja läheks julgust, pealehakkamist ja korralikku patakat raha.

Eesti teeks murdmaa-ajalugu