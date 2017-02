USA ajakiri Sports Illustrated palus fotosilma ette kolm naistennisisti: endise maailma esinumbri Caroline Wozniacki, praeguse esireketi Serena Williamsi ning maailma 44. numbri Eugenie Bouchardi. Kariibidel tehtud fotoseeria võib vast kokku võtta vaid ühe sõnaga: lummav!

Serena Williams and Simone Biles for Sports Illustrated 💪🏾💪🏿 #blackgirlmagic pic.twitter.com/oczhvnVfXA — April Ludgate (@N8VChey) February 16, 2017

Caroline Wozniacki is the first athlete to be featured three times in #SISwim! https://t.co/UfqUBIvrLf pic.twitter.com/pn2yHCs6jd — SI Tennis (@SI_Tennis) February 15, 2017

OMG - Caroline Wozniacki! This could be my new favourite picture... pic.twitter.com/ILNdmjMPvz — Lovetowank (@Lovetowank2) February 15, 2017