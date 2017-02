Murdmaasuusatamise Otepää MK-etapi peakorraldaja Jaak Mae tõdeb vähem kui kaks päeva enne võistlust, et tegemist on palju, aga asjad sujuvad suures plaanis nii nagu vaja.

Spordisõpradele on Mael üks suur nõuanne ja soovitus: "Kindlasti on koha peal oluliselt huvitavam kui kodus. Lisaks staadioni suurele tribüünile on laupäeval (siis sõidetakse sprint - toim) väliekraan Kunimäel ja pühapäeval (siis sõidetakse eraldistart - toim) Tehvandi tõusul. Saab sama kogemuse, mis teleka ees, aga näeb sportlasi silmast silma ja kogeb kohapealset põnevat melu."

Kuidas mõjutab korraldust tõik, et seekord toimub MK-etapp vahetult enne MMi? "Korraldus on alati pingeline. Aga positiivne, et Otepääle on tulemas 30 riigi suusatajad. Nii palju startijaid polegi varem nähtud. Kui kõik registreerunud ikka starti lähevad, siis on laupäeval eeldatavalt stardis umbes 110 meest ja peaaegu 100 naist. Nii palju pole kunagi olnud. Maailma absoluutselt kõik tipud on kohal, mis on väga positiivne."