Valitsev neljakordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier tegi Rootsi MM-rallil enda sõnul oma karjääri ühe kõige rumalama sõiduvea.

Nimelt oli 33aastasel prantslasel viimasel võistluspäeval hea positsioon ründamaks teist kohta hoidnud Ott Tänakut ja liider Jari-Matti Latvalat. Viimasest jäi Ogier maha kõigest 16,6 sekundit.

Kuid M-Spordis sõitev Ogier tegi viimase päeva avakatsel sõiduvea. "See oli mu karjääri üks kõige rumalamaid eksimusi. Esimeses kurvis, umbes 50 meetrit pärast katse algust, tegin pirueti ja suretasin mootori välja. Teadsin kohe, et mu võimalused teiseks või esimeseks tõusta on kadunud," selgitas ta.

Seega pidi Ogier leppima kolmanda kohaga. Autoralli MM-sari jätkub 9.-12. märtsini Mehhikos, kus sõidetakse hooaja esimene kruusaetapp.