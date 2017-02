Eesti vehklemistipp Katrina Lehis ootab last ja järglane tuleb ilmale juba aprillis. Täna lisas 22-aastane sportlane Facebooki trennifoto, kus beebikõht kenasti välja paistab. "Väike poosetamine käib ikka trenni juurde," kirjutas ta armsa foto juurde.

Tema treener Helen Nelis-Naukas rääkis jaanuaris Õhtulehele, et ka rasedana on võimalik korralikult harjutada. "Praegu teeme korralikult trenni, loomulikult ei ole kavas harjutused, kus keegi Katrinat torgata saaks. On palju muid nüansse, mida ta praegu lihvib," selgitas ta.

Lehis ise on kinnitanud, et loodab juba kevadel või suvel tippsporti naasta. "See on ka minu jaoks täiesti uus olukord. Loomulikult tahan võimalikult kiiresti tippspordi juurde tagasi tulla, kuid ma tõesti ei oska arvata, kui ruttu see läheb," ütles Lehis Õhtulehele.

"Kõik oleneb sellest, kuidas taastumine kulgeb. Olen kuulnud, et see on pigem väga individuaalne, igaüks taastub erinevalt."