Jalgpalli Euroopa liigas läksid 32 parema seas vastamisi Manchester United ja Saint-Etienne ning omavahel said mõõtu võtta vennad Paul ja Florentin Pogba. Lõpuks võtsid Paul ja United 3:0 võidu. Korduskohtumine toimub kolmapäeval Prantsusmaal.

Manchesteri kõik kolm väravat kanti Rootsi vanameistri Zlatan Ibrahimovici nimele. Kokku on mees sellel hooajal löönud juba 23 tabamust. Pole paha 35-aastase ründaja kohta.

3 - Zlatan Ibrahimovic has scored his first Manchester United hat-trick. Treble. pic.twitter.com/bA986bKv0G