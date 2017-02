"Praeguste oludega (Tehvandil näitas termomeeter treeningu ajal üht soojakraadi - M.T.) võib raskeks minna, aga kiirete olude puhul on kõik võimalik. Arvan, et parima õnnestumise korral võib tulla koht poolfinaalis," lisas ta.

Tõsi, haigus jättis Kilbi treeningutesse oma jälje, ent selle suurus ja mõju selgub homme. "Haigus on pigem möödas, aga kardangi seda, kas vajalikud treeningud on tehtud või mitte," lausus Kilp pärast tänast ametlikku treeningut, kus mõistagi mingitest koormustest enam juttu polnud.

Kilp on tänavu end MK-sarjas kolm korda veerandfinaali ehk 30 tugevama sekka murdnud (kõik klassikasprindis). Kuivõrd paremuselt järgmised Eesti mehed on Raido Ränkel ja Kein Einaste, kel mõlemal kaukas kolm MK-punkti, on loogiline, et rahva suurimad ootused on seotud Kilbiga. Kas too koorem meest ennast ka kuidagi häirib?