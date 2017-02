Möödunud nädalavahetusel Eesti meistrivõislustel nii vabatehnikasprindis kui 15 km klassikasõidus kuldmedali võitnud Raido Ränkel panustab Otepää MK-l võrdselt mõlemasse päeva, sest nimetab end universaaliks.

Raido, möödunud pühapäeval ütlesid, et selle nädala üks olulisemaid ülesandeid on puhkamine. Kuidas see sujunud on?

"Kuidagi raske on see nädal olnud. Aklimatiseerumine ja kodus pere oli haige. Elasin täiesti omaette toas, üritasin mitte nendega kontaktis olla. Mingi väikese jälje võib-olla jättis, sest nädala keskel hakkas nohu kimbutama, aga olen üritanud sellest üle olla. Olen ainult kohustuslikud treeningud ära teinud.

Pisut vähem kui 24 tundi jääb praegu vabatehnikaspirndi stardini. Kas on meeldiv ärevus juba sees?

"Veel ei ole seda ärevust tekkinud. Usun, et homme hommikul on see kohal. Enne starti oleks väike ärevus kindlasti hea.“