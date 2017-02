"Sisetunne... ka pole õrna aimugi. Pole märke, et pühapäeval lendan, aga suhtumine on küll väga positiivne," lausus Kärp, kes aastatel 2010 ja 2011 sõitis Otepää 15 km klassikas end MK-punktidele (vastavalt 29. ja 27. koht).

Ta lisab, et tema seisund ei peagi tegelikult veel Otepää ideaalne olema, sest kogu mäestikulaager sai planeeritud Lahti MMi silmas pidades, kus tema põhidistants on 15 km klassikat. Tõsi, praegu on Kärbil tänu Eesti meistritiitlile kindel stardikoht olemas vaid suusavahetusega sõidus, kus ta aga ei kavatse startida.

"Kui peatreener ei nimeta mind 15 klassika koondisesse, siis lähen suusavahetusse. Ja keskendun Holmenkolleni 50 km sõiduks," lausus Kärp.

Suusakoondise peatreener Jaanus Teppan sõnas möödunud pühapäeval Õhtulehele, et lõplik koondis selgub Otepää MK-etapi järel ja põhjal.

Kärp usub ja loodab, et Teppan saadab ta Lahtis 15 km klassika starti pühapäevasest tulemusest hoolimata. "Ma ei lahe starti mõttega, et pean selle võistluse põhjal Lahti stardikoha teenima. Kui ma pühapäeval tagapool olen, siis peavad kõik kehvad asjad kokku langema."

Sportlase enda sõnul on talle Eesti meistrivõistlused, eriti klassikadistantsid alati väga tähtsad, kuid sel korral langes valik ideaalse ettevalmistuse kasuks Lahtit silmas pidades. "Mul on näidata ette varasemad tulemused, kus see mudel on edu toonud," märgib Kärp täienduseks.

Kuidas laager läks? "Natuke keeruline öelda. See osa, et sain rahulikult olla 100% sportlane ehk süüa, treenida ja magada nagu ise tahan, oli ideaalne. Hea oli ka see, et sain olla inimestest eemal ega pidanud haigusi otsima.

Treeningtingimused olid teises laagri pooles head, kuid esimeses pooles sadas koguaeg lund. See oli kehv, sest lumi tegi rajad liiga aeglaseks. Need polnud olud, mida ise valinuks, aga õnneks teine pool oli hea ja sai kvaliteetsemalt treenida. Eks Lahti on see, mis lõpuks näitab. Ja minu jaoks on Holmenkolleni 50 km klassikat vähemalt sama oluline."

Kurikuulsast Tehvandi tõusust: "Väga raske koht. See teeb selle raja raskeks. Muidu on see rada suht kiiresti sõidetav. Tehvandi tõus paneb vahed paika. Samuti näitab see enda seisudi. Kui Tehvandi otsa jõuavad veel kõik sõita, aga määrav on see, mis edasi saab. Kui ära see väsitab ja kuidas taastumine on.