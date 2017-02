„Pead parajalt nahaal olema, enda koha eest võitlema ning selle eest seisma. Keegi midagi ei kingi. Kui end eemale hoiad, oled võistluse juba ette kaotanud.“ Nii iseloomustab Team Haanja treener Anti Saarepuu suhtumist, millega vabatehnikasprindi kohasõitudes tuleb starti minna.

Saarepuu teab, millest räägib, sest sõitis just uisustiilis välja oma karjääri parimad kohad: 2009. aasta Libereci MMi 7. ja 2006. aasta Torino OMi 8.

Nii Saarepuu kui tema hoolealused Raido Ränkel ja Marko Kilp kinnitavad hüpoteesi, et vabatehnikasprint on oma iseloomult agressiivsem ja võitluslikum kui klassika oma. Loogiline kah, sest viimasel puhul uhavad sportlased mööda suusajälge nagu Kadrioru tramm, aga uisustiilis on nende päralt rada kogu oma laiuses.

„Närvilisust on vabatehnikas kindlasti rohkem,“ ütleb valitsev Eesti sprindimeister Ränkel. „Kepid ja teiste suusad on igal pool ees. Võid küll ise head sõitu teha, aga kui keegi kõrvalt astub suusa peale, siis oled kõhuli. Klassikas seda üldjuhul ei juhtu. Uisus tuleb olla valvsam ja tähelepanelikum, kuhu oma suusad asetad ja kui kiiresti üles tõstad.“