Trenni saab igapäevaselt tehtud?

Üldiselt küll. Testi- ja võistluseelsed peävad on kohati raskemad kui mõned trennipäevad. Üldiselt sportlasega saab koguaeg väljas käia. Kindlasti saan korralikult [trenni teha].

Kas sõuvõistluse eelset ärevust annab kuidagi üldse võistluseelse ärevusega kuidagi võrrelda?

Päris ei anna vist. Siin on lõbus võistlus, aga vanasti oli tõsine andmine.

Kui hea meel Teil on aastase pausi järel taas MK-etapi pärast Otepääl olla?

See on kindlasti väga tore üritus. Ja loodame, et see jätkub samamoodi edasi. Eriti nüüd enne Lahtit on see kindlasti rahvale ka väga huvitav vaadata, mis vormis sportlased on.

Andrus Veerpalu Kasahstani koondise heaks suuski testimas. (Stanislav Moshkov)

Saab üldse Otepää MK-etapi tähtsust Eesti suusakultuuri jaoks kuidagi sõnadesse panna?

Kindlasti on see väga tähtis. Rahvas näeb, kuidas tipud sõidavad ja noored näevad, kuidas paremad sõidavad ja saavad eeskujusid. See on superüritus nii noortele kui vanadele.

Poeg Andreas jäi eelmisel nädalavahetusel Eesti meistrivõistlustel 15 km klassikas kuldmedalist ja otsepääsmest Lahti MM-koondisesse 1,6 sekundi kaugusele. Kuidas poja arengut hindate? On tema seis ootuspärane?

Arvan küll, et on ootuspärane. Eks ta hooaja algul näitas, et jaksab täitsa hästi sõita. Vahepeal oli tagasilööke, ei saanud startida. Tõsine gripiviirus vist oli. Nüüd juunioride ja U23 MM jäi ka väikse kurguvalu tõttu kehvapoolseks. Aga paistab, et praegu on vorm hea ja loodame, et teeb veel häid starte hooaja lõpus.

Usute, et ta teeb pühapäeval sellise sõidu, et peatreener Jaanus Teppanil on põhjust ta Lahti MM-koondisesse nimetada?

Arvan, et ta on piisavalt end näidanud. Minu arust väärib ta igati juba praegu seda kohta.

Andreas ise lootis vargsi, et äkki pühapäeval tuleb esimene MK-punkt ära, on see reaalne?

Punkti peale sõita on siin kindlasti väga raske, aga lootma peab ikka. Mina loodan ka.

Andreas Veerpalu (Aldo Luud)

Olete talle ise ka pühapäeval aegu hüüdmas või pigem jälgite enda meeste tegemisi?

Eks ikka. Kõik sportlased on ühel ja samal rajal, saab nii temale aega öelda kui teisi vaadata ja aidata.