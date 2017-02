Eesti jalgpallikoondis kaotas novembris mäletatavasti Belgiale 1:8. Peatreener Martin Reim: "Ma ei tähtsusta seda tulemust üle, sest teeme tööd ikkagi pikka perspektiivi silmas pidades ning 2030. aasta MMile mõeldes on siit nii mõndagi head kaasa võtta. Näen lootustandvaid märke!"

Muidugi Reim midagi säärast ei öelnud. Ning Rio olümpial kuulitõukes nulli ja kokkuvõttes 24. koha saanud kümnevõistleja Maicel Uibo ei kuulutanud finiši järel: "Medalivõit jäi pisiasjade taha. Tegelikult tegin hea võistluse ja olen rahul!"

Nii Reim kui ka Uibo – kaks juhuslikku näidet – said väga hästi aru, et antud tulemuse valguses puudus põhjus igasuguseks bravuuriks. Tippsport on valdkond, mida paljud inimesed südamesse ja hinge võtavad ning kirjeldatud stiilis jutud mõjunuks haavava ja/või mõnitavana. Tulemuse ja seda saatva sõnumi hammasrattad peavad omavahel haakuma. Muidu tuleb kokku absurd.

Aga Eesti murdmaasuusatajad just täpselt sellega pidevalt hiilgavad – jutt ja tulemused ei haaku absoluutselt! Reedeses Postimehes ütles Team Haanja treener Anti Saarepuu: "Nii Marko Kilp kui Raido Ränkel on Lahtis võimelised heitlema poolfinaali pääsemise eest. See tähendaks juba kohta 12 parema seas ja siis oleks esikümme juba reaalne."