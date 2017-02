Laupäeval sai selgeks, et kaugushüppaja Ksenija Balta võistleb märtsi esimestel päevadel Belgradis toimuval sise-EMil. Põhisihik on siiski suunatud suvisele MMile ning Serbias teeb ta omamoodi katsevõistluse.

30-aastase naise vorm on praegu igal juhul priima: Eesti meistrivõistluste 60 m sprindi võitis ta ajaga 7,33, mis jääb vaid nelja sekundiga alla tema enda nimel olevale rahvusrekordile.

"Tore olnuks Eesti rekord teha, sest tegelikult on see jalgades täitsa olemas. Tahtnuks inimestele elamust pakkuda. Sellest on natukene kahju," arutles Balta, kelle selja taga pidasid põneva lahingu maha Õilme Võro ja Maarja Kalev. Mõlema ajaks märgiti 7,49, kuid hõbeda võitis tuhandikkude võrdluses Võro. Sise-EMi normist jäi piigasid lahutama seitse sajandikku.

Baltale teeb konkurentide areng rõõmu. "Tüdrukud on väga tublid. Siinkohal tuleks ära mainida, et Eesti meistrivõistlustel pole kunagi nii tugevat kolmikut olnud. Ma arvan, et see oli üldse läbi aegade üks tugevamaid finaale. Eesti sprindi tase on võrreldes varasemate aegadega korralikult tõusnud."