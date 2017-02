Tegelikult oli Solanol probleeme juba kodumaal: Lahtis pakutava majutuse eest ei saanud kuidagi maksta, seejärel avastati, et venetsueelalase kontol pole piisavalt raha. See mure lahendatud, osteti lennupiletid. Solano semud olid juba Rootsis kohal, kuid Solanot ennast polnud.

"Ta hakkas Venetsueelast sõitma, kuid Prantsusmaa politsei võttis ta vahele. Me ei saanud temaga kontakti, sest nad võtsid ta telefoni ära. Lõpuks sai ta selle tagasi ning rääkis meile, mis juhtus. See oli šokk - nad arvasid, et ta smuugeldas narkootikume!" rääkis Otepääl Expressenile Solano sõber Cesar Baena.

"Tal oli vaid 20 eurot sularaha, ei mingit krediit- ega pangakaarti. See äratas kahtlust. Siis ta ütles, et ta läheb MMile suusatama, aga nad lihtsalt naersid ta välja. "Sa tuled Venetsueelast, seal pole isegi lund!"

Politsei olnud väga agressiivne. "Nad arvasid, et ta on narkokaubitseja, lihtsalt sellepärast, et ta on Venetsueelast ja tumedanahaline. See on ju rassistlik! Nad katsusid ta läbi ja küsisid seejärel, kas ta on terrorist!"

Solanot hoiti Charles de Gaulle'i lennujaamas kinni viis päeva ning kuigi Venetsueela suursaatkond proovis võime veenda, jäädi otsusele kindlaks: Solano peab minema kodumaale tagasi ning MMist võib ta suu puhtaks pühkida!

"Kahetsen, et see lend Prantsusmaad läbis. Uut lennupiletit me osta ei saa. Esimene pilet oli niigi kallis, teise ostmiseks meil raha pole. Ma kannatan koos temaga, see on ebaaus!" tõdeb Baena.