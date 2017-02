Rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS) ei rahuldanud Venemaa murdmaasuusatajate kaebust ja viie suusaässa ajutised võistluskeelud jäävad jõusse ka Lahti MMi ajal.

Jevgenia Šapovalovat, Aleksandr Legkovi, Aleksei Petuhhovi, Maksim Võlegžaninit ja Jevgeni Belovi kahtlustatakse Sotši olümpiamängudel antud dopinguproovidega manipuleerimises. Uudis tuli avalikuks detsembri lõpus, kui meestel keelati osaleda Tour de Skil.

Sportlased ise on kindlad, et isegi kui dopinguproove käideldi valesti, siis keelatud ainete kasutamist see ei tähenda. Nende sõnul puudub tõestus, et keegi antud viisikust on dopingut tarvitanud.