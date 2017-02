Prantsusmaal La Clusaz’s toimub sellel nädalal SFR Freestyle Tour’i etapp, kus kaasa löövad ka Kelly ja Henry Sildaru.

Naiste pargisõidu kvalifikatsioonis ei olnud 15-aastasele Kelly Sildarule täna ühtegi tõsiseltvõetavat konkurenti. Eestlanna sai kahe laskumise kogusummaks 183,4 punkti, teise tulemuse sõitis välja Sarah Höfflin (149 punkti).

Kelly Sildaru is killing it on ladies qualification during the #SFRFreestyleTour ! @SFR_SportXtreme @LaClusaz pic.twitter.com/ZqiyvwuBWu