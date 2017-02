18-aastane Soome hokitäht Patrik Laine püsib jätkuvalt hullumeelses hoos. Kohe oma esimese NHLi hooaja laguses Winnipeg Jetsi kasuks väravaid viskama hakanud Laine püstitab üha uusi rekordeid.

Tänaseks on tema selle hooaja saldo 30 väravat, enam on maailma suurimas hokiliigas suutnud vaid Sidney Crosby, kelle arvel on 33 tabamust.

Ühtlasi sai Lainest läbi aegade kolmas soomlane, kes on oma esimesel NHLi hooajal jõudnud vähemalt 30 väravani. 18-aastane talent liitus klubiga, kuhu kuuluvad legendaarsed Jari Kurri ja Teemu Selänne. Kurri viskas 1980-81 hooajal 32, Selänne 1992-93 hooajal 76 väravat.

Ühtlasi sai Lainest NHLi ajaloo üheksas mängija, kes on 30 väravani jõudnud 18-aastaselt.