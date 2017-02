Enda esituse kohta lisas Tiirmaa, et talle istub too Lahti mägi. "Olen siis väiksest peale küllaltki hästi hüpanud. Kui mujal minekut pole, siis siin ikka tuleb."

Kuidas suusavorm on? "Mul on see probleem, et kui kaks päeva järjest on võistlus, siis esimene päev on jalad suht kinni. Teisel päeval sõidan mingi poolteist minutit paremini. Eile tõmbasin kõva trenni, aga jalad olid jumala lukus.

Täna on ehk jalad paremad. Nii palju oleneb, mis punti satud, kui kiiresti alustad ja nii edasi. Proovin jõuvarusid nii jagada, et lõpus ka vurtsu oleks."

Vennad Kail ja Han Hendrik Piho ei jäänud oma hüpetega rahule ja tõdesid, et tegemist oli tehniliselt kehva sooritusega.