Viinis peetaval 20 000-dollarilise auhinnafondiga sulgpalliturniiril näitab Raul Must väga kindlat mängu ja on jõudnud poolfinaali.

Eesti esireket alistas täna esmalt hollandlase Erik Meijsi 21:18, 21:10 ning äsja lõppenud veerandfinaalis ka taanlase Rasmus Gemke 21:18, 21:13. Homses poolfinaalis kohtub Must jaapanlase Kanta Tsuneyamaga, nad on sel võistlusel asetatud vastavalt kolmanda ja teisena, maailma edetabelis on kohad vastavalt 59. ja 50.

Mullu oli Must samal turniiril piirdunud veerandfinaaliga. Seega ta juba on teeninud edetabelisse punktilisa, summat on homme võimalik veelgi kasvatada ning edetabelikoht peaks järgmisel nädalal paranema.

Naiste üksikmängu avaringis pidi Getter Saar tunnistama jaapanlanna Rira Kawashiwa 2:0 paremust. Kvalifikatsioonis võitis Helina Rüütel kaks mängu, kuid otsustava, kolmanda kaotas. Kristin Kuubal ei vedanud loosiga ja ta langes kvalifikatsiooni avaringis. Ühe mänguga piirdusid Kuuba ja Rüütel paraku ka naispaaride turniiril.