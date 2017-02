52aastane Mancini alustas treeneritööd aastal 2001, kui asus Fiorentina etteotsa. Hiljem on ta töötanud veel Lazio, Milano Interi, Manchester City ja Galatasaray juures. Viimane töökoht oli Interi juures, kust ta lahkus eelmise aasta augustis. Milano tiimiga võitis Mancini kokku kolm Itaalia meistritiitlit, lisaks kaunistab tema auhinnakappi ka Inglismaa meistrikuld.

Inglismaa valitsev jalgpallitšempion Leicester City vallandas neljapäeval peatreeneri Claudio Ranieri. Ootamatu otsus tekitab küsimuse, kellest saab itaallase mantlipärija. The Telegraph tõi välja kolm peamist kandidaati, kellest kõige tõenäolisemaks peetakse Roberto Mancinit.

Endine Itaalia koondislane (lõi oma karjääri neljanda ehk viimase koondisevärava 1993. aastal Kadrioru staadionil 3:0 võidumängus Eesti üle) lõpetas oma mängijakarjääri just Leicester City särgis.

Nigel Pearson

53aastane inglane juhendas Leicesteri ka aastatel 2008-2010 ja 2011-2015. Just tema tüüris klubi Inglismaa kõrgliigasse, enne kui Ranieri meeskonna üle võttis ja meistriks viis. Pearson viimane töökoht oli Derby County, kus ta oli ametis 2016. aasta maist kuni oktoobrini.

Nigel Pearson. (PHIL NOBLE)

Alan Pardew

55aastane Pardew alustas treenerikarjääri eelmise sajandi lõpus ja tänaseks on tegemist väga kogenud mehega. Järjepanu on tema taktikepi all mänginud Reading, West Ham United, Charlton Athletic, Southampton, Newcastle United ja Crystal Palace. Viimasest ametist sai ta priiks eelmise aasta detsembris.