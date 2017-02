36aastane Norra suusatamise elav legend Marit Björgen alistas Lahti MMi suusavahetusega sõidus kõik konkurendid ja võitis oma karjääri 15. MMi kuldmedali. Sellega tõusis ta antud arvestuses aegade edukaimaks murdmaasuusatajaks.

Varem jagas Björgen esikohta koos Jelena Välbega, kelle saagiks jäi 14 kulda. Petter Northugil on 13, Larissa Lazutinal 11 ja Björn Dähliel 9 kõige kirkamat medalit. Kokku on Björgenil MMi poodiumile kerkinud 23 korda, mis on samuti rekord. Eelmisel aastal sai norralanna emaks.

MMide edukaimad murdmaasuusatajad: