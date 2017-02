Eesti parim suusahüppaja Kaarel Nurmsalu piirdus Lahti MMi normaalmäe lõppvõistlusel ühe hüppe ja 48. kohaga (83 m, 97,8 punkti), kuid ei jää seda põdema.

"Minu võistlus on veel ees (Pyeongchangi OM - M.T.). See on pika protsessi algus, ei hakka üldse põdema. Täiesti savi. Homme on jälle uus päev. Kui varem oleks nagu põdenud, siis täna... Paha öelda, aga täiesti külmaks jätab," lausus Nurmsalu Eesti ajakirjanikele. "Saaks ainult ruttu sööma, ega muud polegi."

Ta lisas, et probleem oli rohkem enese häälestamises kui nõrgas jalas. "Ei suuda end üles kerida. Eks läksin tegema, kas käsi kullas või siis [per*e] mullas. Oli nagu mullas ikka."

Suusahüppajate suure mäe kvalifikatsioon on kavas tuleval kolmapäeval.