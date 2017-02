Inglismaa jalgpalli kõrgliiga liidri Londoni Chelsea poolkaitsja Cesc Fabregas on pärast 3:1 võitu Swansea üle esimene hispaanlane, kes teinud Premier League'is kaasa 300 kohtumises.

Chelsea eest tegid skoori vaid hispaanlased: oma panuse enda leivaisa võitu andsid tabamusega nii Pedro, Diego Costa kui just Fabregas. Sealjuures andis viimane Pedro väravale tulemusliku söödu.

Profikarjääri Londoni Arsenalis alustanud 29aastane hispaanlane Fabregas on Inglismaa kõrgliigas andnud nüüd 102 resultatiivset passi. Täpselt sama palju on kirjas ka Chelsea legend Frank Lampardil, duost eespool on vaid Ryan Giggs (162).