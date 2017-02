Tallinnas peetavatel Eesti segapaaride curlingumeistrivõistlustel peetakse täna intrigeeriv finaal, kus vastamisi lähevad isa ja poeg Erkki ja Harri Lill. Väga vähe jäi aga puudu, et Erkki koos Maile Mölderiga poleks kullamatšile üldse jõudnudki.

Nad juhtisid poolfinaali Selin Sedletski ja Andres Jakobsoni vastu enne kaht viimast viskevooru turvaliselt 8:5, kuid kaotasid eelviimase, seitsmenda vooru koguni 0:5! See tähendas, et soosikud vajasid ainuüksi lisavooru jõudmiseks lõpuvoorust 2:0 edu. Dramaatikat jätkus lõpuni - Sedletski viimasel viskel sattus kivi alla prügi ja mänguvahend ei jõudnud loodetud kohta. Erkki Lillel oli võimalus täpse viskega tuua oma paarile 3:0 võit ja sellega sai ta ka hakkama - mäng kokku 11:10.

"Läksime eelviimases voorus liigse riski peale, vastasel ka õnnestus kõik. Pidanuksime kindlamalt tegutsema," tõdes Mölder. "Aga ongi hea, et enne finaali polnud kerget jalutuskäiku."

Harri Lill ja Marie Turmann asusid Erkki venna Martin Lille ja tolle abikaasa Kristiine Lille vastu kolme vooruga juhtima 5:0 ja hoidsid edu kindlalt lõpuni - 7:3. "Harril ja Mariel tuli enam-vähem kõik soovitult välja. Meie saime eile, põhiturniiri viimasel päeval hea hoo sisse, aga see oli tänaseks kadunud," nentis Martin Lill.

Finaal algab Tondiraba hallis kell 17.30. Kui võidavad Turmann ja Harri Lill, kindlustavad nad MM-pileti. Kui aga elukaaslased Mölder ja Erkki Lill, peetakse MMile mineja selgitamiseks samade paaride vahel homme matš kahe võiduni. MMilt on võimalik teenida järgmise aasta Pyeongchangi olümpia kvalifikatsioonipunkte, Turmanni ja Harri Lille eelmisel aastal saadud 6. kohaga on hea põhi all olemas.