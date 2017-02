Inglismaal selgitatakse täna liigakarika võitjat, kui Wembley staadionil kohtuvad finaalmatšis Manchester United ja Southampton. 90 000 tuhat inimest mahutavale staadionile on teiste fännide seas teel ka Inglismaa jalgpalli värskeim superstaar Wayne Shaw.

45aastane Shaw sai jalgpalli sünnimaal kuulsaks, kui tema koduklubi Sutton United jõudis Inglismaa karikavõistlustel viiendasse ringi ja mängis seal Londoni Arsenaliga. Internetis levisid kulutulena pildid ülekaalulisest kiilakast varuväravavahist koos tõdemusega: tema ongi elav tõestus sellest, miks on karikavõistlused, kus omavahel võivad vastakuti minna meeskonnad meeletult erinevatelt liigatasemetelt, nõnda head ja armsad.

Leidus ka irvhambaid, kes ligi 150 kilo kaaluva väravavahi peale kihla vedama hakkasid. Nimelt panustati selle peale, et Shaw’l läheb matšis Arsenaliga kõht tühjaks ning ta hakkab varumeestepingil pirukat nosima. Kae imet: nõnda läkski!

Päev pärast 0:2 kaotust pidi Shaw aga häbis tunnistama, et pirukasöömine oli trikk – ta teadis panustamisvõimalusest ning kui oli selge, et väljakul teda vaja pole, otsustas sõpradele veidi raha teenida. Inglismaa jalgpalliliidu uurimise alla sattunud väravavaht pani skandaali tõttu ameti maha.

Ent fännide südameis on Shaw’l jätkuvalt soe koht ning see paistab välja ka tänases videos. Nooruspõlves Southamptonit esindanud väravavaht on fännibussiga teel karikafinaalile ning tema reisikaaslased ei lasknud tal kuidagi pirukaskandaali unustada. Või nagu bussitäis rahvas skandeeris: "See polnud pirukas vaid saiake!" Rahva heameeleks mängis Shaw hüüetega kenasti kaasa: