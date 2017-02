Põhja suusaalade MMil Lahtis pälvis Eesti meeskondlikus kahevõistluses 9. koha, mis oli tiimi liidri Kristjan Ilvese sõnul üllatav.

"Keegi ei arvanud üldse, et sekkume 8. koha mängu. Lootsime, et kui Venemaa ära võtame, oleks hästi. Aga tuli välja, et Ameerika oli täna üsna löödav," vaagis Ilves konkurente.

"Ise võtsin hüppemäel peaaegu maksimumi. Maandumine ebaõnnestus, stiilihinded läksid maha. Suusas midagi sisse ei jäänud, sain USA kutile kümme sekundit lähemale. Ta sõitis täna üllatavalt hästi. See viis kilomeetrit on nii lühike, selle kestab põhimõtteliselt igaüks ära. Tavaliselt seda ei soovi, et distants oleks pikem, aga täna soovinuks küll ka kuuendat kilomeetrit. Usun, et jõudnuksin USA-le päris kandadele."

Ilvese hinnangul on tema kaaslastel vaja hüppemäel jõuda 80 meetri pealt vähemalt 85-le. "Aga kellelegi midagi ette heita ei saa. Kail Piho tegi niigi 82. Ma ei tea, kas ta siin treeningulgi üle 80 saanud on. Üle oma varju ei hüppa, kaheksas koht oleks olnud natuke uskumatu."