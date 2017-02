"Mitu õpilast teie klassis on?" küsib isa Jukult.

"Koos õpetajaga kakskümmend," vastab poiss.

"Nii et kui õpetaja maha arvata, siis on teid järelikult üheksateist?"

"Oh ei, kui õpetajat klassis pole, siis ei jää sinna ainsatki hinge!"