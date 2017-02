Eesti tippratturid osalesid läinud nädala lõpus Abu Dhabi velotuuril ning Rein Taaramäe võttis selle, sealhulgas vormelirajal sõitmise temale omaselt oma Facebooki postituses kokku. "Suu-silmad nüüd sellest kõrbeliivast puhtad," alustas Taaramäe, naeruikoon lause lõpetuseks. "Oli nii ja naa velotuur. St väga põnev tuur iseenesest polnud, sest teed suured laiad ja enamasti oli 200 km peale kaks kurvi. Seega positsiooni pärast väga võitlema ei pidanud. Vähemalt oli soe ja hotellide üle muidugi sellistes "kullast" riikides nuriseda ei saa. Kogu jamast, st kukkumised ja muud intsidendid, mis võidusõitudega kaasnevad, jäin puutumata, seega läks hästi. Meeskonna liider, vene poiss Ilnur Zakarin oli oodatult väga tugev ja lõpetas velotuuri teisena. Kõrvalt vaadates tundub, et Ilnur on nii mentaalselt ja ka füüsiliselt tugevam kui eelmisel aastal. Kindlasti näitas ta Abu Dhabi raske lõpuga (10 km vastu mäge), et Itaalia velotuuril, mis tema hooaja eesmärk, on ta sel aastal üks favoriitidest.

Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga 185 cm pikk volask kaalub vaid 64 kg ja mida vähem lihaseid ja mida peenem see kutt on, seda kiirem ja jõulisem ta näib. Müstika, kui ise kaotan aeg-ajalt mõne kilo, siis tihtipeale kaotan ka kõik muu. Võrdluseks: olen samuti 185 cm pikk, kuid kui kaal alla 67 kg langeb, siis on rasvaprotsent juba "miinuses".

Juba enne sõitu oli selge, et kogu meeskonna ülesanne on aidata just Zakarinit. Siiski mingit ülimat vaeva ei pidanud Zaki kaitsmisega nägema ja raske lõpuga etapile läksin vastu päris värskelt. Seega oleks võinud vabalt ka ise panna, aga lihtsalt ei jõudnud. Praegu läheb kõik nagu eelmisel aastal, ei saa end käima, aga küll ta tuleb varem või hiljem. Võib ju arvata, et kõrberiigis saime n-ö vaid päevitada ja enamasti ka nii oli. Esimene päev lausa 38 kraadi kuuma. Kuid viimane 150 km etapp, mis toimus õhtupimeduses Yas-i F1 rajal, toimus paduvihmas ja sooja oli vaid 13 kraadi. Meie kiirust muidugi F1 autodega võrrelda ei saa, kuid väikse 50 cc rolleri mõõdu andis välja küll, sest 3 tunni peale tuli 48 km/h keskmist."