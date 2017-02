Veel neli kuud tagasi oli Vjatšeslav Zahovaiko Paide Linnameeskonna jalgpallur, aga nüüd peatreener. Kuidas uue rolliga kohanemine on läinud? Kas otsust on tulnud ka kahetseda?

"Olen protsessi iga sekundit nautinud. Hooaja ettevalmistus läks üldiselt plaanipäraselt, kui välja jätta Andre Frolovi vigastus, mis ta paariks kuuks eemale jätab ja meile probleeme tekitab."

Paide rivistus on eelmiste aastatega võrreldes selgelt noorem. "Nooruse ohjamisega mul probleeme pole! Loomulikult tuleb igale mehele individuaalselt läheneda, aga distsipliini- või motivatsiooniprobleeme pole. Meeskonnale loodud treeningkeskkond on Eesti üks paremaid ning noored mehed naudivad ja näevad iga päev, et liigume õiges suunas.

Tõeline pähkel ja väljakutse - see on stabiilsus. Mõni nädal tagasi võitsime hea mänguga Nõmme Kaljut, aga nädal pärast seda kaotasime 1:3 Narva Transile. Stabiilsuse leidmine võtab aega, aga proovime," rääkis Zahovaiko.