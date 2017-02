Pühapäevases superkarikafinaalis FC Infonetilt 0:5 kaotuse saanud FC Flora kapten Brent Lepistu lausus intervjuus Õhtulehele, et kapteniroll on tema jaoks huvitav väljakutse.

Miks aga Viljandi Tuleviku tugitala Sander Post just Florat meistriks ennustas? "Sander on Arno Pijeprsi (Flora peatreener - toim) käe all mänginud, tunneb teda ja meie klubi elu-olu. Võib-olla ta teab midagi, mida teised ei tea!" vastas Lepistu.

Samuti arvas Flora kapten, et võrreldes Infoneti vastu näidatuga on laupäeval Levadia vastu platsil hoopis teist masti Flora. "Hooaja ettevalmistus on olnud väga intensiivne ja raske. Paljud mehed on audis ning pidime päris noore koosseisuga mängima. Kui koormused maha lähevad ja laupäeval Levadiaga mäng on, siis näeme juba midagi muud!"