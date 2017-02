Jalgpalli Eesti meistrivõistluste mulluse hõbemedalisti FC Levadia ääreründaja Pavel Marin ei salga, et algav hooaeg on talle isiklikus plaanis ülioluline - tuleb end tipus kehtestada!

"Tahan algaval hooajal olla võimalik kasulik Levadiale, lüüa väravaid, anda resultatiivseid sööte, areneda ja mis kõige tähtsam - vältida ärakukkumisi ja olla stabiilselt hea läbi terve hooaja!

Ma pean läbimurde tegema, mitte mingeid vabandusi pole! Kaitseväeteenistust (mis mullu Marini hooaja pooleks hakkis - toim) pole, olen põhimees ja kõik on enda teha. Miski ei tohiks takistada. Võimalus on antud, proovin selle ära kasutada," rääkis Marin.

Et mullune hõbe üle kullata, peab Levadia vältima eelmist hooaega iseloomustanud minikrahhe. "Peame tabeli alumise poole meeskondade vastu ühtlasemalt mängima ja näitama, kes on väljakul peremees. Mullu kaotasime punkte Pärnule ja hooaja lõpus väga valusalt Sillamäe Kalevile - see ei tohi korduda. Peame olema stabiilselt head. Meeskonnas on algaval hooajal ka rohkem sügavust ja usun, et tulemus paraneb," sõnas Marin.