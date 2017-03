Jalgpallihooaja avamisel Eesti meistriliiga avaringi parimale mängijale minevat taiest valmistanud skulptor Tauno Kangro sõnas, et on jalgpalliga kokku puutunud juba maast madalast.

Nimelt oli Kangro vanaema esimene kaasa ründaja ning skulptor käis lapsena ikka jalgpalli vaatamas. "Mina vaatasin vanaema, kes vaatas vutti. Olin küll väga väike, aga jalgpall jättis väga positiivse emotsiooni," ütles ta.

Lisaks on Kangro käinud vutikohtumisi jälgimas Inglismaal ning tema arvates on Eestis olemas see õige jalgpallihing. Just seda üritab ta ka oma taiese sisse panna.

Vaata Õhtulehe videot ning saa teada, mida Kangro taiese valmistamisel enim silmas peab.