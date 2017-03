Tartu Tammeka jalgpallimeeskond on läinud tänavu veidi omapärast teed, kui võistkonna etteotsas on kaks peatreenerit - Mario Hansi ja Kaido Koppel.

Jalgpalliajalugu mäletab edulugu treenerite duost Rootsi näitel, kui Rootsi koondist esindasid Lars Lagerbäck ja Tommy Söderberg. "Eks ikka parimatelt õpitakse," kommenteeris Hansi võrdlust läänenaabritega.

"Kaks pead on ikka kaks pead ja vaadates ka nende edulugu, siis see andis kindlustunnet, et see on võimalik. Ei pea olema ainult üks inimene."