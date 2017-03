Lahti MMi meeste murdmaakoondisest leiab kolm debütanti, aga ka kaks kogenud suusahunti Aivar Rehemaa (34) ja Algo Kärbi (31), kel kahe peale kogemuste laekas 10 MMi ja viis olümpiat. Kuivõrd nende tulemused on viimasel paaril aastal teinud pigem vähikäiku, uuris Õhtuleht, mis meie vana kaardiväge veel motiveerib pikki nädalaid pere juurest eemal olema ja roppu moodi higi valama?

2009. aasta Libereci MMi 50 km vabatehnika 10. ja 2013. aasta Val di Fiemme 15 km uisustiili seitsmes mees Rehemaa ütleb ausalt, et pole enda hinnangul oma sportlikku lage saavutanud. „Tean, et see pole populaarne vastus – kõik mõtlevad, mida sa ajad? –, aga arvan, et kui kõik õnnestub, siis mul on võimalik veel korra samaväärne tulemus välja sõita. Ja olümpial pole mul individuaalselt üldse midagi head ette näidata, seal peaks ka märgi maha panema.“

Pyeongchangi olümpia, täpsemalt seal sõidetav 50 km klassikadistants on ka siht Kärbi silme ees. „See on minu jaoks maiuspala, kus tahaks karjääri parima tulemuse teha. Siis on süda rahul,“ avaldab 2015. aasta Faluni MMi 50 km klassika 21. mees.

RASKUSI TROTSIDES: Algo Kärp tõdeb, et pole viimastel aastatel suusaradadelt loodetud positiivset tagasisidet saanud, kuid rühib pere toel edasi. (Stanislav Moškov)

Ta osutab, et Eesti suusaajalukku on endast raske märki maha jätta. Varasemad tulemused on lihtsalt niivõrd vägevad. „Ma ei mõtle väga sellele, et spordikommentaatorid saaks kümne aasta pärast meenutada, et Algo Kärp sõitis selle või tolle koha välja. See oleks väga tore ja ilus, aga eelkõige tahan endale rahulolu pakkuda.“