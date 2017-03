Pealinna kaunima neiu valimistel pandi Miss Reval 2017 kroon pandi pähe 19aastasele Karina Prantsile.

Karina on Eesti endise laskesuusataja Janno Prantsi tütar. Lisaks kolmele olümpiale aastatel 1998-2006 on Janno proovinud kätt meie biatlonistide treenerina. Nüüd aga võib 43aastane isa suurt rõõmu tunda, et on nõnda kauni neiu üles kasvatanud.

Karina Prants. (Alar Truu)