Mis esimesel katsel nihu läks? "Andrei (treener Andrei Nazarov – toim) ütles, et jooksin hüppesse liiga sisse. Teisel katsel olid asjad juba paremini paigas. Peaasi, et 6.60 sai ületatud ja norm täidetud."

"Tööpäev oli kiire ja korralik, kuid võinuks veelgi kiirem olla," vihjas Balta veidi ebaõnnestunud avakatsele, mille pikkuseks mõõdeti 6.48. 30aastane sportlane ravis äsja külmetushaigust, kuid see teda täna eriti ei seganud. "Haigus on mingil määral seljatatud. Väike nohu on ja pabertaskurätte kannan endiselt kaasas. Peamine, et tuju ja enesetunne on head!"

Ksenija Balta näitas Euroopale, et on heas vormis ja jahib Belgradi sise-EMil kaugushüppes kõrget kohta. Kvalfikatsiooni teisel katsel hüppas ta 6.67 ja kindlustas koha finaalis.

Palju on räägitud areeni vetruvast põrandast, millega Balta sai täna esimest korda tutvuda. "Arvasin, et see vetrub isegi rohkem. Üsna jäik oli minu meelest, äkki homme vetrub paremini," ütles Balta rõõmsal toonil.

"Kokkuvõttes on vorm hea ja tänane tekitas hea tunde. Sain õige võistluspingutuse ära teha ja teisel päeval olen tavaliselt parem. Homme pole muud teha, kui riskida. Ei kujuta ette, milliseks tulemused kujunevad."

Kiidusõnu jagus ka Eesti fännidele: "Kui tükike peret on minuga alati kaasas, siis siin on kaasas ka tükike Eestit. Tundsin nende toetust ja kohalolekut. Lisaks on homme oodata täismaja, kuna naiste kaugushüpe on Španovici tõttu üheks peaalaks. Minule selline atmosfäär meeldib."