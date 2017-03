Kõrgushüppaja Airine Palšyte tegi täna Belgradis ajalugu, tõustes esimeseks leedulaseks, kes kergejõustiku sise-EMilt kuldmedali võitnud. Kuigi võidu vormistas ta juba kõrguse 1.96 ületamisega, siis publiku rõõmuks ületas 24aastane naine ka 2.01.

"Ma ei leia sõnu, et oma tundeid kirjeldada," ütles Palšyte Õhtulehele. "Olen veidi üllatunud, kuna ei oodanud, et tõusen tippvormi just nüüd ja praegu."

Palšyte sõnul mängis rolli ka see, et konkurendid ei tulnud Belgradi oma parimas vormis. "Nad pole veel kõrgele hüpanud, kuid minul oli 2 meetrit juba kirjas. Aimasin, et 1.94 toob juba medali. Pärast 1.96 ületamist sain aru, et olen üksi. Tahtsin eksperimenteerida ja see õnnestus. See on teine kord, kui seda teen."

Leedulanna mänedžer on eestlanna Kadri Kallas. "Ta on imeline inimene ja minu tõeline sõber. Ta on väga toetav ja on minu jaoks alati olemas."

Peagi külastab Euroopa meister ka Eestit. "Tulen märtsis ühele seminarile Indrek Tustitit kuulama."