Mitu aastat meeste tennise tipus trooninud Novak Djokovicil on tekkinud teised prioriteedid ning spordile enam suurimat rõhku ei pane.

Möödunud aasta lõpus ATP edetabeli esimesest kohast teisele langenud serblane andis hiljuti intervjuu kohalikule telesaatele RTS, kus seletas, et tennis oli enne poja Stefani sündimist prioriteet number üks.

"Nüüd on aga risti vastupidi. Mul on poeg, naine, pere ja ma olen äärmiselt tänulik oma isale," seletas 29aastane Djokovic. "Ma olen elus jõudnud etappi, kus üritan samal ajal olla võimalikult hea abikaasa, isa ja tennisemängija. See on väljakutsuv, aga mitte võimatu. Ma ei saa iga päev anda endast 100 protsenti igas rollis, aga annan endast parima."

Djokovici ja tema abikaasa Jelena Ristici perre sündis laps 2014. aasta oktoobris, kuid kodustest kohustustest hoolimata plaanib tennisist mängida võimalikult kaua.

"Tennis teeb mind tugevaks ja annab mulle fantastilisi emotsioone. Nii kaua kuni neid tunne, jätkan mängimist. Tahan uuesti saada maailma esinumbriks, kuid see pole prioriteet. Ma treenin sama palju kui varem. Teadvustes kõiki asju, mis mu elus toimub, siis ma ei saa eraldada enda professionaalset ja eraelu, sest tennis ning abikaasa, isaks, venna ja sõbraks olemine teevad minust täieliku inimese."